Метеорит в Америке

Раздел: Тунгусский метеорит

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17 мая во вторник, в штате Мэн, США пролетел небольшой метеорит, по сообщению агентства Associated Press. Падение огненного шара отметили многие камеры видеорегистраторов автомобилей. Джефф Честер, представитель Военно-морской обсерватории высказал предположение, что, судя по ослепительности вспышки, метеорит был величиной "от тостера до холодильника", когда приблизился к атмосфере Земли. Предположительно, объект упал в северо-западную часть штата. Музей минералогии штата огласил вознаграждение в 20 тыс. долларов за обломок метеорита весом в килограмм.

Напомним, самый большой метеорит из известных нам небесных гостей, прилетающих на Землю после Тунгусского метеорита 1908 года, был "Челябинск". 15 февраля 2013 года он пронесся по небу Челябинской области. Вес самого крупного его осколка составил более 570 кг.



