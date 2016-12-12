Метеорит в Сибири

Раздел: Тунгусский метеорит

( 2 Голосов )

6 декабря 2016 года в 18 часов 37 минут по местному времени жители города Саяногорска, Аскизского района, поселка Шушенское и других территорий в Хакасии и в Красноярском крае увидели в небе яркий, светящийся бело-желтоватым цветом, шар. За ним тянулся синеватый хвост.

Жители этих районов в соцсетях пишут, что сначала была вспышка, осветившая небо, а затем был слышен сильный гул, грохот, длившийся около минуты. В домах звенели стекла и были ощутимы небольшие толчки. По сообщению, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, метеорит был размером с пятиэтажный дом. До земли достигли только некоторые обломки, а само небесное тело сгорело в атмосфере. Осколки метеорита упали недалеко от долины Бабик возле Саяногорска на юге Красноярского края. Все стратегические объекты работали в штатном режиме. Член Комитета по метеоритам РАН, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский сказал, что взорвавшийся в небе над Красноярским краем метеорит был в несколько раз меньше метеорита "Челябинск", прилетевшего в Челябинскую область в феврале 2013 года. Обломки метеорита будет сложно найти, потому что он упал в снег, в тайге.

Dim lights