Останки беременной диноцефалозавры нашли в Китае

Раздел: Древние захоронения

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В Китае в провинции Юньнань выявили окаменелые останки брюхатой рептилии. Майкл Джеймс Бентон, знаменитый британский палеонтолог, профессор позвоночной палеонтологии в Школе наук о Земле вместе с учеными из Китая и других стран сделали это открытие случайно. Они, прохаживаясь по пластам юрских пород, на раскопках в уезде Лопин провинции Юньнань, заметили странную трещину в скале.

Когда её раскопали, то обнаружили там останки крупной рептилии, которая учитывая её размеры, относилась к числу диноцефалозавров, из рода проторозавров. Они являются родственниками динозавров, крокодилов и птиц. Длина животных достигала до 2,7 м, из которых шея составляла 1,7 м, имела 25 шейных позвонков, конечности были крупные. Жили они на Земле около 250 млн лет назад в пермском и триасовом периодах на территории современного Китая, в неглубоких мутных водоемах и морях, плавали плохо, были хищниками, питались рыбой. Атаковали жертву с большой скоростью, благодаря длинной шее и челюстям с острыми зубами длиной около 2см. Считают, что они вели водный или полуводный образ жизни. В останках диноцефалозавра исследователи обнаружили сохранившийся маленький зародыш рептилии. По строению скелета он был идентичен взрослому, что вынудило ученых поверить, что самка была беременна. Кроме того, шея зародыша была повернута в сторону головы матери и размещен в ее утробе, в положении типичном для эмбриона. Если бы это была проглоченная добыча, то она находилась в желудке.



Реконструкция скелета диноцефалозавра

Ведущий автор исследования профессор из Технологического университета Хэфэй палеонтолог Цзюнь Лю и Майкл Джеймс Бентон считают, что эта находка меняет понимание эволюции репродуктивной системы древнейших, морских диноцефалозавров. Если их предположения верны, то значит, что живородящие рептилии появились еще около 250 миллионов лет назад. До этого считалось, что подобные пресмыкающиеся размножались путем откладывания яиц, что они не способны вынашивать и рожать себе подобных детенышей, как млекопитающие. Найденные останки диноцефалозавра и эмбриона тщательно и детально изучаются. По результатам исследования можно будет больше узнать об эволюции этих животных.



