Ожерелье Тутанхамона

Раздел: Загадки Древнего Египта

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Ожерелье фараона Тутанхамона было найдено в его усыпальнице в 1925 году. В центре ожерелья изображен священный жук-скарабей с крыльями сокола. В задних лапах жука - букеты лотоса и цветки папируса, их почитали за символы возрождения. Передними лапами он держит солнечную ладью, в центральной части, которой расположен священный глаз Хора - символ воскрешения. Над ним находится солнечный диск и полумесяц. В диске размещен фараон в окружении богов Тота и Ра-Хорахте, которые его благословляли. По поверьям Древнего Египта, считалось, что талисман с изображением священного жука скарабея имеет энергию, способную защитить обладателя амулета от неприятностей и принести ему удачу.

В настоящее время ожерелье находится в Каирском музее Египта. В 1996 году ученых заинтересовал желто-зеленый камень, находящийся в середине ожерелья фараона. Оказалось, что он состоит из природного вулканического стекла, которое возникло на 30 млн. лет раньше, чем Египетская цивилизация. Марк Boslough физик университета Нью-Мексико, эксперт по планетарным воздействиям и глобальным катастрофам, одним из первых предположил, что это вулканическое стекло образовалось путем плавления камней и песка под влиянием высокой температуры от взрыва в воздухе астероида. По его мнению, астероид диаметром около 119м, летевший со скоростью 20 тыс. м в секунду, почти 30 млн. лет назад распался на осколки в атмосфере. Температура, образовавшегося огненного шара, равная температуре Солнца, расплавила песок, который при остывании превратился в вулканическое стекло. Содержание кварца в нем 98 % - это самое чистое вулканическое стекло. Месторождение похожего по составу стекла, геологи нашли в Большом песчаном озере, расположенном в 800 километрах от Каира на востоке пустыни Сахары. Директор Центра дистанционного зондирования при Бостонском университете Фарук Эль-Баз полагает, что астероид упал на Землю, а не взорвался в воздухе. Группа ученых под руководством Марка Бослоу изучает пустынное вулканическое стекло, надеется определить, отпечатки каких газов оно сберегает. Тогда может быть удастся восстановить события 30 млн. давности.

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