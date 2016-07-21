Самое популярное

Ожерелье Тутанхамона

21 Июль 2016

Раздел: Загадки Древнего Египта

( 16 Голосов )

Ожерелье фараона Тутанхамона было найдено в его усыпальнице в 1925 году. В центре ожерелья изображен священный жук-скарабей с крыльями сокола. В задних лапах жука - букеты лотоса и цветки папируса, их почитали за символы возрождения. Передними лапами он держит солнечную ладью, в центральной части, которой расположен священный глаз Хора - символ воскрешения. Над ним находится солнечный диск и полумесяц. В диске размещен фараон в окружении богов Тота и Ра-Хорахте, которые его благословляли. По поверьям Древнего Египта, считалось, что талисман с изображением священного жука скарабея имеет энергию, способную защитить обладателя амулета от неприятностей и принести ему удачу.

В настоящее время ожерелье находится в Каирском музее Египта. В 1996 году ученых заинтересовал желто-зеленый камень, находящийся в середине ожерелья фараона. Оказалось, что он состоит из природного вулканического стекла, которое возникло на 30 млн. лет раньше, чем Египетская цивилизация. Марк Boslough физик университета Нью-Мексико, эксперт по планетарным воздействиям и глобальным катастрофам, одним из первых предположил, что это вулканическое стекло образовалось путем плавления камней и песка под влиянием высокой температуры от взрыва в воздухе астероида. По его мнению, астероид диаметром около 119м, летевший со скоростью 20 тыс. м в секунду, почти 30 млн. лет назад распался на осколки в атмосфере. Температура, образовавшегося огненного шара, равная температуре Солнца, расплавила песок, который при остывании превратился в вулканическое стекло. Содержание кварца в нем 98 % - это самое чистое вулканическое стекло. Месторождение похожего по составу стекла, геологи нашли в Большом песчаном озере, расположенном в 800 километрах от Каира на востоке пустыни Сахары. Директор Центра дистанционного зондирования при Бостонском университете Фарук Эль-Баз полагает, что астероид упал на Землю, а не взорвался в воздухе. Группа ученых под руководством Марка Бослоу изучает пустынное вулканическое стекло, надеется определить, отпечатки каких газов оно сберегает. Тогда может быть удастся восстановить события 30 млн. давности.

Dim lights

Так же вам может быть интересно:
Метеорит в Сибири
ТОП известных домов с привидениями
ТОП знаменитых домов с привидениями
Смайлик на вулкане Килауэа

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ТОП- новости

Как выбрать прикольный подарок?
Как выбрать прикольный подарок?

 

Рассылка новостей

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Голосования

А вы когда-нибудь видели инопланетян?