Раздел: Природа

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В Израиле при раскопках дворца Ирода Великого на горе Масада в 1963 году нашли небольшое количество древних косточек финиковой пальмы. Они лежали глубоко в земле в хорошем месте под руинами обвалившейся крыши, которая и защитила семена от радиации, влаги, насекомых и ветра. Когда в Университете Цюриха сделали радиоуглеродный анализ, оказалось, что семена здесь лежат почти 2000 лет.

До 2005 года они находились в Рамат-Гане в Университете Бар-Илан, пока израильские ученые не решили провести эксперимент по оживлению древних семян. Вначале их вымачивали в горячей воде, потом они находились в растворах, которые содержали питательные вещества на основе морских водорослей. 25 января 2005 года, подготовленные семена посадили в горшок. А уже 18 марта к радости исследователей (биолога, доктора Института по изучению окружающей среды, находящийся в долине Арава Элейн Соловей и доктора наук Сары Саллон) появился первый и единственный росток. Первые листики выглядели слабыми, бледными, но к лету листики были почти здоровыми. В 2011 году пальму, подросшую до высоты 2, 5 метров пересадили в открытый грунт в саду перед институтом в кицубе Кетура, расположенном южнее Мертвого моря в пустыне Арава. Пальму окрестили Мафусаилом в память прославленного библейского долгожителя. Летом 2015 года она достигла высоты более трех метров, на ней регулярно появляются цветы, пыльца жизнеспособна. Но пальма Мафусаил оказалась мужского пола, поэтому на ней, никогда не вырастут финики. Теперь перед учеными стоит задача вырастить дерево женской особи, чтобы развести редкостные Иудейские финиковые пальмы. Ученые опыляют пыльцой Мафусаила нынешние женские пальмы. Элейн Соловей и Сара Саллон мечтают возродить библейскую флору, вырастить рощу древних пальм, которые обладали лекарственными свойствами и использовались древними лекарями. Ведь в современных финиковых пальмах уже не найти уникальных целебных свойств, какими обладали иудейские древние пальмы.

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