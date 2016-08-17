Смайлик на вулкане Килауэа

Раздел: Вулканы

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В южной части Гавайских островов в Национальном парке "Гавайские вулканы" расположен щитовой вулкан Килауэа, что в переводе означает "изрыгающий, сильно распространяющийся", один из самых активных действующих на земле. Щитовой - это тип вулканов, создавшихся вследствие многочисленных излияний горячей жидкой лавы.

Большая часть поверхности его склонов усыпаны большими кусками лавы, перемешенной с пеплом и обломками скал. Потоки лавы через подземные трещины могут появиться в произвольном месте в любое время.

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Территория вулкана - дикая и опасная. Килауэа - самый активный среди пяти вулканов, находящихся на острове. Около 100 тыс. лет он поднялся из моря после сильных извержений. Высота его над уровнем моря составляет 1247 м, до сих пор значительная часть горы находится под водой Тихого океана на глубине около 5 км. По легендам здесь проживает богиня вулканов и огня - Пеле. На вершине вулкана Килауэа образовалась кальдера (в переводе с испанского языка - "большой котел") - большая циркообразная котловина вулканического происхождения, размером 3х4 км. Кратер Халемаумау, находящийся в кальдере, стал активным с 1983 года, из него постоянно поднимается вулканический газ и бурлит лавовое озеро Пуу-Оо.

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В 1790- м году было зарегистрировано первое известное извержение вулкана Килауэа. Сильный взрыв вулкана погубил жизни сотен гавайцев. Это извержение самое смертоносное за всю историю Америки. До 1924 года извержения представляли собой сходы лавы. Вулкан постоянно активен. В мае 2011 года огненные потоки устремились в небо на 20 метров. К счастью, никто не пострадал, извержения случаются вдали от туристических маршрутов. Из года в год вулкан выбрасывает миллионы кубометров лавы. В мае 2016года вулкан стал более активен. 26 июля раскаленный лавовый поток вулкана Килауэа одолел расстояние почти 9 км и достиг берегов Тихого океана и начал стекать в воду. Стихия огня и воды встретились вместе, образовывая огромные клубы пара, радуя туристов и жителей гавайского острова. Местные власти предостерегают о соблюдении безопасной дистанции. Несмотря на опасность, вулкан Килауэа представляет завораживающее зрелище. Тысячи туристов стремятся полюбоваться на эту невообразимую по красоте картину. Ради эффектных снимков устремляются прямо к расплавленным потокам лавы. Пилоту вертолета, совершающего полет над действующим вулканом, посчастливилось запечатлеть улыбку лавы. В лавовом озере раскаленная лава, растеклась в виде веселого, улыбающегося "смайлика" с глазами и ртом.

"Не каждый день стихийное бедствие усмехается тебе снизу", прокомментировали видео.

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