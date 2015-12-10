Снежный человек – человек кровнородственный.

Раздел: Снежный Человек

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Поисками снежного человека люди занимаются уже более полувека. Каждый год появляется все больше новых сведений в области гоминологии. Эта наука изучает теоретическую вероятность существования реликтовых гоминоидов (снежных людей), занимается их поисками, сбором сведений о среде обитания, продуктах их жизнедеятельности, образа жизни. Следы этих волосатых гигантов находят по всему миру еще с 19 века. Ученые вместе с добровольцами-энтузиастами ходят в экспедиции по следам снежного человека, но на государственном уровне этой проблемой никто сейчас не занимается, и нет неоспоримых научных доказательств о его существовании. Единственным подтверждением существования йети остается фильм, снятый в 1967 году Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в Северной Калифорнии.

Более 50 лет изучают фильм на возможность его фальсификации. Но большинство экспертов, специалистов по спецэффектам, ученых сходятся во мнении, что это подлинный фильм. Давая оценку внешнего вида существа, попавшего в кадр, эксперты отмечают, что шерсть плотно прилегает к мускулам, видно игру мышц, динамику движений. В 1967 году невозможно было добиться такой степени реалистичности сюжета о снежном человеке.

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Ранее на сайте, была напечатана статья о волосатой снежной женщине. Её назвали Зана. Её поймали в 19 веке в горах Абхазии. Она прожила почти 20 лет среди людей, но так и не научилась говорить. Имела связи с мужчинами, родила 4 детей. Так появился на свет Хвит – сын Заны, снежной женщины, рожденный от человека. Во время экспедиций в 1971году в Абхазии криптозолог, кандидат исторических наук, директор Международного центра гоминологии Игорь Дмитриевич Бурцев нашел могилу Хвита и выкопал его череп, чтобы, когда появится возможность провести генетическую экспертизу. Более 40 лет этот уникальный артефакт - череп Хвита хранится в гараже у Игоря Бурцева. 24 октября 2015 года череп Хвита был привезен на передачу «Битва экстрасенсов», чтобы экстрасенсы определили, чей он и открыли тайну появления снежных людей, объяснили кто они йети.

Полностью передачу можете посмотреть, перейдя по ссылке:

http://www.bitvaextrasensov.tv/index.php?newsid=2192



Игорь Бурцев в последнее время сотрудничает в исследовании ДНК снежных людей с генетиками из США доктором Мельбой Кетчам (Техас), Владимиром Ямщиковым (Алабама), профессором Брайаном Сайксом (Великобритания, Оксфорд). Осенью 2012года несколько лабораторий под руководством Мельбы Кетчам завершили генетическую экспертизу 111 биологических образцов крови, слюны, волос, отпечатков пальцев, части плоти с кожей гоминоидов из 14 штатов США и Канады. В соответствии митохондриального ДНК было заявлено, что йети – это продукт гибридизации (скрещивания неоднородных в наследственном отношении организмов), который произошел 13-15 тыс. лет назад между женщинами-сапиенсами и мужчинами неизвестного науке существа, приближенного к приматам (об этом свидетельствовали полученные три ядерные ДНК), их ДНК до сих пор не встречались на Земле. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) клеток сохраняет и передает из поколения в поколение генетическую программу развития и функционирования организма. Йети – это люди, гибридного вида. Игорь Бурцев высказал предположение, что в процессе гибридизации могли принимать участие инопланетяне, прилетающие на нашу Землю. Уже прошло много времени с момента заявления доктора Мельбы Кетчам, но не один научный журнал не опубликовал результаты этих исследований. Статья была направлена в рецензируемые издания для опубликования. Но везде получили отрицательные отзывы, в том числе и изданий в России. Основной довод – работа «сыровата». Итоги работы Мельбы Кетчум и сотрудников, работающих с ней, вызывают большие сомнения у скептически настроенных людей и ученых. Так что доказательства о существовании снежного человека ещё впереди, вопрос остается открытым. Группа генетиков из США, под руководством Мельбы Кетчам, возглавлявшей лабораторию ДНК- диагностики штата Техас в течение 5 лет проводили генетические исследования биологических образцов йети. После завершения работы они подали представление в Международный зообанк на регистрацию научного названия снежных существ, как человека кровнородственного (homo sapiens cognatus). Представители уполномоченной организации Международной комиссии по зоологической номенклатуре зарегистрировали официальное название Homo sapiens cognatus. Теперь зовут йети, бигфутов, сасквочей и других снежных людей – человек разумный кровнородственный. Это не официальное признание йети, как вида, но уже шаг к этому. Мельба Кетчам со своей группой генетиков отправят 3 полных генома Homo sapiens cognatus в генетический банк (GenBank), для исследования их другими учеными, с целью признания подлинности. Может после этого наука признает не только название, но и вид. В 2015 году профессор генетики Оксфордского университета Брайан Сайкс дал интервью для британской газеты «The Times» о проведении генетической экспертизы потомков дикой женщины Заны. Образцы черепа Хвита для проведения генетического анализа Сайксу передал в 2011 году московский кинопродюсер, исследователь, участник экспедиций Дмитрий Владимирович Пиркулов. Проведя исследования, Сайкс сделал заключение, что они относятся к подвиду, представители, которого получеловек, полуобезьяна. Они могут быть вполне йети. Также генетически они отдаленно напоминают африканцев, живших там 100 тысяч лет тому назад. В 2013 году Брайн Сайкс познакомился с шестью потомками Заны, которые живут в Грузии и Абхазии. Попросил у них образцы слюны на анализ. На основании всех этих данных профессор сделал такой сенсационный вывод, что Зана была вполне реальная снежная женщина. Образцы костного материалы сына Заны Хвита есть и у генетика Владимира Ямщикова в Бирмингемском Институте (Алабама, США) и директора Лаборатории ДНК диагностики доктора Мельбы Кетчам (Техас, США). Так что генетическое исследование потомков Заны еще не закончено.

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