ТОП известных домов с привидениями

Раздел: Сооружения

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Отель Стенли (Stanley Hotel) расположен в национальном парке в штате Колорадо в Соединенных Штатах Америки. В шикарных номерах из окон открывается восхитительный вид. Удивительная атмосфера, позволяет туристам погрузиться в загадочный мир с высокой паранормальной активностью. Отель, построенный в 1909 году Фриланом О.Стенли, в настоящее время занесен в перечень исторических памятников. По легендам, здесь обитают привидения. Призраки бывших хозяев отеля часто посещают здание, как будто до сих пор работают там.

Неоднократно посетители сообщали, что видели прозрачные призраки играющих детей, слышали голоса, детский смех в комнатах, где не было никого. Из закрытого бального зала, находящегося над кухней, повара слышат отголоски веселья, игру на фортепиано. Особенно посетителей привлекают комнаты с паранормальной активностью 217, 407, 428 и 1302. Проживание в 217 номере, подвигло известного американского писателя Стивена Кинга на написание рассказа "Сияние". Автор искал источник вдохновения и здесь в пустующем тогда отеле начала зарождаться история, сочиненная в стиле психологического ужаса, выявляющая тему домашнего насилия. Экранизация романа "Сияние" режиссером Стэнли Кубриком признана эталоном психологического триллера, культовым фильмом ужасов. Многие сюжеты сериала были сняты в этом горном отеле Эстес-Парка, в том самом 217 номере. Гостиницу посещает большое количество туристов, жаждущих хоть немного прикоснуться к неизведанному миру.









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Отель "Тадж Махал Палас", Индия



Индийский пятизвездочный отель "Тадж Махал Палас" построен на берегу Аравийского моря в 1903 году. Он является архитектурной достопримечательностью, визитной карточкой города Мумбаи. Этот сказочно красивый отель стал в 2008 году главной целью нападения террористов, которые атаковали индийский финансово-деловой центр Мумбаи. Они, захватив отель, устроили бессистемную стрельбу из автоматов. Молодчики до 25 лет хладнокровно расстреливали мирных жителей и гостей без разбора. В захваченном отеле "Тадж Махал Палас" сначала на пятом, затем на четвертом и большей части второго этажа случился пожар, здание было окутано едким дымом. Почти все окна в отеле были разбиты. Во время теракта в городе погибло более 160 человек. На реконструкцию отеля пошло почти 37 млн. долларов.



Очевидно, души погибших людей, все еще не покинули этот мир, так как в отеле часто замечают появление привидений. Призрак главного архитектора, проектировавшего отель, часто видят, гуляющим на крыше здания, слышат его плач. Говорят, что вернувшись из командировки, он обнаружил серьезные изменения при строительстве, по своей архитектуре отель отличался от его проекта. Он не смог это пережить и распрощался с жизнью.

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