ТОП знаменитых домов с привидениями (продолжение)

Раздел: Сооружения

( 2 Голосов )

Вилла Crenshaw House, Иллинойс



Вилла Креншоу, известна как особняк Креншоу или дом старых рабов - это один из знаменитых домов с призраками, который находится в округе Галлатин в штате Иллинойс в США. Дом был построен в 1838 году местным землевладельцем Джоном Креншоу. Он арендовал в своем штате соляные месторождения. По конституции северных штатов Америки рабство было запрещено, но закон разрешал использовать рабов на соляных залежах, потому что работа там была очень тяжелой, платили мало, поэтому желающих работать, практически не было.

Так Креншоу стал единственным арендатором солончаков, имеющим право на использование труда рабов. Он был богатым человеком. Кроме этого он продавал похищенных людей в южные штаты, где широко процветало рабовладельчество. В его особняке был потайной ход, который использовался для безопасной транспортировки украденных бедных людей. В подвале в крошечных каморках он устроил тюрьму для жертв, где несчастных замученных рабов держали на цепи, били, почти не кормили. Соседи слышали стоны, мольбы о помощи, странные звуки, которые доносились с чердака. Многие рабы были замучены в особняке Креншоу, он снискал репутацию дома с привидениями. В 1864 году Креншоу продал виллу. А к новым владельцам семье Сисков с 1926 года стали приезжать туристы и охотники за привидениями, чтобы за плату за вход, посмотреть на тюрьму для рабов и если посчастливится увидеть призраков. Хозяева особняка были свидетелями многих паранормальных явлений, очевидно, призраки, обитавшие там - это души убиенных рабов. Множество посетителей оставались на вилле, чтобы провести ночь на чердаке, но, не дождавшись рассвета, с ужасом убегали оттуда. Рассказывали, что слышали там плач детей, женщин и мужчин, блуждающие тени. В настоящее время особняк Crenshaw House закрыт для посещения.

Dim lights





Замок Рожмберк



На юге Чехии находится один из самых стародавних таинственных чешских замков - Рожмберк. Замок, построенный из белого камня, торжественно возвышается на вершине горы над узенькой речкой Влтавой, в окружении Шумавского леса. Первые упоминания о нем найдены в 1250 году. Основателем фамильного замка Рожмберк является Вок 1 из Рожмберка - чешский феодал, государственный деятель из клана Витковичей, родоначальник могущественного аристократичного рода панов из Рожмберка. Фамильный герб семейства представлял собой красную пятилепестковую розу в серебряном обрамлении. Один из красивых уголков Чехии - замок Рожмберк связан со старинной легендой о местном привидении, призраке Перхты, её называют Белой дамой. Она родилась в 1429 году в семье Ульриха Рожмберка. Отец против её воли, выдал замуж за жестокого аристократа Яна Лихтенштейна, намного старше её. Он рассчитывал пополнить свое состояние, надеясь на связи жениха при королевском дворе. Ян думал получить богатое приданое. Но их желания не исполнились. Суровый муж был извращенцем и садистом, издевался над молодой супругой Перхтой. Родственники мужа тоже всячески потешались над ней, притесняли, унижали, портили ей существование. Жизнь её превратилась в ад. Но нравы эпохи, в которой они жили, не разрешали ей оставить злого мужа. Только перед своей смертью супруг попытался вымолить прощение за все беды, которые причинил Перхте, но она его не простила. Тогда проклиная, он пожелал ей, чтобы не было ей покоя и том свете. Так и витает её неуспокоенная душа между миром мертвых и живых. С тех пор призрак Белой дамы являлся в их замках в белом полупрозрачном платье. В легендах говорится, если Белая пани появится в белых перчатках - к удаче, в черных - к смерти, в красных - жди пожара. А кто сможет расшифровать таинственную надпись на старинном портрете, который висит в замке на стене, отпустит её душу. Будет награжден дивными богатствами. Но пока охотникам за кладами не удалось расшифровать надпись.

Dim lights









