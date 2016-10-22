ТОП знаменитых домов с привидениями

Раздел: Сооружения

( 7 Голосов )

Привидения или призраки - это неуспокоенные души умерших людей. В большинстве случаев их встречают в старинных замках, заброшенных домах, в склепах. Можно не верить в существование призраков, считать их плодом воображения или разбушевавшейся фантазии. Но встречаются такие места, где даже скептики поверят, что там до сих пор бродит мятежный дух. Мистические истории о домах с привидениями, которые передаются из уст в уста, приносят им популярность. Бытует много поверий о существовании призраков животных, городов, армий, самолетов и кораблей.

Форт-призрак Бхангара



Загадочные руины полуразрушенного форта Бхангар расположены в штате Раджастан, в западной части Индии. История города начинается с 1573 года во времена правления Бхагванта Баса. Все дома в нем строились из камня, как показатель мощи и великолепия махарджи. Жители должны были одеваться красиво и жить состоятельно. Почему же люди покинули город, и он опустел достоверно неизвестно. Существуют только легенды. Когда Бхагванта Баса задумал строить город, местный монах Балу Нанх пришел к людям и предупредил, что если тень от построек упадет на его любимое место для медитации, то город прекратит существование. Со временем о предостережении забыли, и сын махараджи приказал достроить несколько башен. Тень упала на жилище затворника, и на город обрушились неудачи. Началась война, много людей погибло, и они превратились в призраки, которые и сейчас бродят по ночам. Выжившие убежали из крепости, чтобы уцелеть. Вторая легенда гласит, что колдун Сингхиа был влюблен в принцессу Ратнавати. Она не отвечала ему взаимностью, поэтому он решил её приворожить при помощи масла для тела. Девушка швырнула флакон с маслом на громадный камень, он покатился и придавил чародея. Погибая, тот проклял всех обитателей города. Через год началась война, и почти все жители форта погибли. Суеверный народ индусы верят, что в заброшенном форте Бхангар бродят по ночам призраки умерших людей. По дороге к крепости висят таблички, предупреждающие, что приближаться к форту после захода солнца строго запрещено. Толпы туристов приезжают на экскурсии только днем, в вечернее время ворота крепости закрыты.





Dim lights



Санаторий Вэйверли Хиллс

Вэйверли Хиллс (Waverly Hills) - в прошлом это санаторий для больных туберкулезом, находится в штате Кентукки в Луисвилле. В 1910 году там была построена больница для борьбы со смертельной болезнью, называемой "белой смертью"- туберкулезом. Больных было много, эпидемия быстро распространялась, поэтому в 1926 году на пожертвования был построен большой санаторный комплекс Вэйверли Хиллс. Он был оснащен прогрессивным оборудованием, здесь работали лучшие специалисты. Благодаря этому многим пациентам удалось сохранить жизнь. Но сотни зараженных нуждались в лечении, а эффективного метода не было тогда найдено, поэтому погибли в период эпидемии 8212 человек. Над безнадежными больными проводились жестокие эксперименты. У больных вырезались ребра и часть легкого, вживлялся в организм имплантат-шарик и надувался. Считалось, что давление создаст непригодные условия для развития болезни. Такая операция осуществлялась как последнее средство для безнадежных больных. Число выживших пациентов после такой операции было минимально. Врачи считали, что свежий воздух и солнце способны остановить болезнь, поэтому лечение проводилось возле открытых окон, в зимнее время больные покрывались инеем. Чтобы пациенты не теряли надежды на выздоровление, и оставались в нормальном психическом состоянии, умерших людей тайно вывозили по специальному подземному тоннелю. Который получил название "тоннель смерти". Его прорубили для того, чтобы рабочие санатория смогли безопасно добраться до рабочих мест, не проходя через крутые склоны холма. 19 октября 1943 года, выходцем из Украины, из Винницкой области, американским биохимиком и микробиологом Зельманом Ваксманом был открыт стрептомицин. Антибиотик, который оказался эффективным в лечении туберкулеза и чумы. За это наш соотечественник получил в 1952 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Стрептомицин в ноябре 1944 года был применен для лечения больных, результат был ошеломляющий, он всецело уничтожал патогенную бактерию. Заболевших пациентов туберкулезом становилось значительно меньше. В 1961 году санаторий Вейверли Хиллс закрыли за ненадобностью, так как случаев заболевания белой чумой практически не осталось. Но через год его переименовали в Вудхэйвен и открыли дом для престарелых людей. Со временем появились слухи о бессердечном обращении с больными. Их лечили электрошоковой терапией в надежде на исцеление. Из-за нехватки денег в бюджете больницы, условия содержания были жуткими. 1980 году Вудхэйвен был закрыт из-за непозволительных экспериментов над пациентами и издевательского отношения с больными людьми. Но стены госпиталя помнят боль, страдания и смерть, обитавшие в здании много лет. Люди, посещавшие старый заброшенный санаторий, видели свет в окнах, хотя электропитание было отключено. Многие слышали плач детей, видели призрак женщины с порезанными и кровоточащими запястьями, которая просила помощи. Санаторий приобрел славу "дома с привидениями". Сюда устремились охотники за призраками. Многие люди замечали одни и те же явления: захлопывающиеся двери, перемещение предметов, звуки в помещениях, катафалк возле служебного входа в помещение. Здание бывшего санатория Вэйверли Хиллс, построенного для больных туберкулезом считается одним из самых жутких мест Америки. Паранормальная активность здесь высокая.В "тоннеле смерти" охотники за привидениями наиболее чаще встречали призраков. Пациенты умирали страшной смертью и именно через этот тоннель их тайно вывозили отсюда. Представители американского общества "Призрак" несколько лет изучали это здание. Они сталкивались с призраком человека в белом халате, ощущали запах пищи, хотя в здании никого кроме них не было. Но больше всего необычных явлений наблюдали на четвертом и пятом этажах, здесь фиксировали перемещение фантомов, гуляющих по коридорам, слышали крики о помощи. Особенно дурную славу получила комната 502, здесь живет дух медсестер. В 1928 году совершила суицид старшая медсестра, узнав, что заразилась туберкулезом. Она знала, какая это страшная болезнь, какие муки ей придется пережить, и повесилась на крюке люстры. Другая медсестра в 1932 году в этой же комнате 502 упала из окна, предполагают, что ей "помогли" это сделать, подтолкнули к краю. Души их обитают в здании, мелькают их силуэты, слышится шепот, просящий покинуть палату.

Dim lights

Dim lights