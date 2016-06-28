Внеземной кинжал Тутанхамона

Раздел: Загадки Древнего Египта

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Ученые Пизанского, Каирского и Миланского политехнического университетов сделали рентгенофлуоресцентный анализ химического состава кинжала Тутанхамона. С помощью этой методики, возможно, идентифицировать состав изучаемого объекта, при этом, не нарушая его целостности. Знаменитая гробница фараона была найдена в 1922 году британским ученым египтологом Говардом Картером. Кинжал лежал возле правого бедра мумии Тутанхамона, который скончался в 19 лет в 1324 году до нашей эры. Результаты анализа были размещены в журнале Meteoritics & Planetary Science. Оказалось, что известный египетский фараон был погребен с предметом, изготовленным из пришельца из космоса.

Ученые пришли к выводу, что 35 сантиметровый кинжал был выплавлен из железного метеорита, который в то время упал на Землю. В его состав входит около 11 % никеля и 0,6 % кобальта, что говорит о его внеземном происхождении. Произвести аналогичный сплав 3300 лет назад было невозможно. Кинжал находится в Египетском музее в Каире. Железное оружие украшено золотой ручкой с навершием (головкой) из горного хрусталя и золотыми ножнами, на которые с одной стороны нанесен орнамент из цветов, а на другой - узор, изображающий перья.





Поразительным было то, что древнее оружие более чем за 3000 лет не покрылось ржавчиной. Это побудило исследователей, узнать из чего состоит, клинок кинжала. В Древнем Египте золото ценилось значительно меньше, чем железо. Изделий из него было очень мало. Профессор Туринского политехнического университета Франческо Порчелли, участвовавший в экспертизе, сказал, что "внеземной" версией материала, из которого был выкован клинок кинжала, серьезно не занимались. Но после открытия кратера Камиль метеоритного происхождения в египетской пустыне в 2010 году, ученые вспомнили о железном клинке кинжала фараона, не подвергающемуся коррозии. В папирусах древних египтян неоднократно упоминалось о железе, падающем с неба. Ученые сопоставили химический состав ножа фараона с образцами известных египетских метеоритов. Оказалось, что железный клинок кинжала по процентному содержанию никеля и кобальта совпадает с фрагментами метеорита Кхарга, который был обнаружен в 2000 году на известняковом плато возле города Мерса - Матрух, к западу от Александрии. Так что из него вполне могли выковать оружие для фараона. Кинжал фараона Тутанхамона неимоверно красив, сделан мастером, хорошо владеющим процессом обработки железа и золота.

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